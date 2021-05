Am Minoritenplatz : Auch Neersen hat jetzt eine Bücher-Telefonzelle

Am Minoritenplatz in Neersen wurde am Dienstagmittag der Bücherschrank eröffnet. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Neersen Der Bücherschrank soll den Minoritenplatz beleben. Zudem gebe es einen Interessenten, der dort im Sommer ein mobiles Café betreiben möchte, sagte Bürgermeister Christian Pakusch.

Sie soll ein Baustein sein, um den Minoritenplatz in Neersen zu beleben: Eine umgebaute Telefonzelle steht dort ab sofort Leseratten zur Verfügung. Am Dienstagmittag eröffneten Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtbibliothek und der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Neersen sowie Kostenpflichtiger Inhalt Willichs Bürgermeister Christian Pakusch den neuen Bücherschrank – um die Tür daraufhin gleich wieder provisorisch mit Flatterband zu verschließen. Denn der heftige Wind sorgte dafür, dass die Tür der Zelle immer wieder aufschwang. Doch das soll bald behoben sein, versicherte der Bürgermeister.

Zuvor hatte er genau 115 Bücher gezählt, die als Erstausstattung von Stadtbibliothek und KÖB Neersen in den Bücherschrank gepackt worden waren – vom Roman für Erwachsene über Jugendbücher bis zu Kinder- und Malbüchern. Wer nun eines der Bücher mit nach Hause nehmen möchte, kann das tun, wenn er im Gegenzug ein anderes Buch hineinstellt. Der Bücherschrank sei allerdings nicht dazu gedacht, massenweise Bücher abzuliefern und so seinen Dachboden zu entrümpeln, sagten die beiden KÖB-Leiterinnen Dagmar Gilles und Barbara Schrewe. So war es nämlich unlängst auf dem Marktplatz in Alt-Willich geschehen, wo sich die Bücher Kostenpflichtiger Inhalt wenige Tage nach der Eröffnung der „Bücherzelle“ Anfang April im näheren und etwas weiteren Umfeld der Zelle stapelten und durch die Gegend flogen.