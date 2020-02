Auflagen des Denkmalschutzes : Was wird aus dem Gasthof Schmitz?

Direkt am Anrather Kirchplatz steht die historische Gaststätte Jean Schmitz. Sie steht seit rund zehn Jahren leer. RP-Foto: Marc Schütz. Foto: Marc Schütz

Anrath Die Erbengemeinschaft würde das historische Gebäude im Anrather Ortskern gern an einen Investor verkaufen. Strenge Auflagen des Denkmalschutzes machen einen Umbau zu einem Wohn- und Geschäftshaus aber unattraktiv.

Wer auf der Viersener Straße in den Anrather Ortskern mit seinen schönen, denkmalgeschützten Gebäuden fährt, sieht auf der rechten Seite kurz vor dem Kirchplatz ein Haus, das nicht recht ins gepflegte Ortsbild passen will: Seit zehn Jahren steht der ehemalige Gasthof Schmitz weitgehend leer und bietet einen recht tristen Anblick. Die Eigentümer würden gern an einen Investor verkaufen, der das Gebäude wieder flottmacht und den ursprünglichen Charme wiederherstellt, sehen sich aber von der Stadt Willich und der Denkmalbehörde ausgebremst. „In fünf Jahren ist das Gebäude nicht mehr sanierungsfähig“, warnt Erich Schmitz, einer der Eigentümer.

Außen wird der Gasthof noch halbwegs instand gehalten, mehr als 100.000 Euro habe die Erbengemeinschaft in den vergangenen Jahrzehnten in den Erhalt gesteckt, „innen haben wir allerdings in der letzten Zeit nichts mehr investiert“, sagt Schmitz. Die Erbengemeinschaft, der der Gasthof gehört, würde das Gebäude gern verkaufen, damit dort Praxen und sechs bis acht Wohnungen integriert werden. „Es wäre doch schade, wenn es weiter verfiele und stattdessen irgendwann ein seelenloser Klotz dort stehen würde“, sagt Schmitz im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings: „Die Erbengemeinschaft hat bereits vor mehreren Jahren beim Bauamt der Stadt Willich einen Antrag auf Nutzungsänderung und damit verbunden den Umbau zu Wohneinheiten gestellt, der bisher nicht positiv beschieden worden ist“, so Schmitz.

Info Eines der ältesten Häuser Anraths Gebäude In die Denkmalliste eingetragen wurde das Schultheißenhaus an der Viersener Straße 1 am 15. August 1985. Das Gebäude entstand im Jahr 1625 und ist zweigeschossig mit Krüppelwalmdach. Die Putzfassade stammt aus der Zeit um 1900. Ursprünglich handelt es sich um ein Fachwerkhaus. Der Eingangsbereich ist teilweise verändert. Im Jahr 1919 wurde auf der Rückseite des Gebäudes das Gesellschaftszimmer erweitert. Bedeutung Das Gebäude ist eines der ältesten Häuser Anraths. Das Schultheißenhaus ist Teil der historischen Bebauung um den Anrather Kirchplatz und liegt am Anfang einer der vier Straßen, die vom Ortskern zu den Nachbarorten ausgehen. Durch seinen Standort prägt es den Grundriss des historischen Anrather Ortskerns. „Erhaltung und Nutzung des Schultheißenhauses liegen aus volkskundlichen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen im öffentlichen Interesse“, heißt es in der Begründung für den Denkmalschutz.

Gregor Nachtwey, Technischer Beigeordneter der Stadt Willich, teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass grundsätzlich nichts gegen eine Nutzungsänderung spreche. Vorher müssten allerdings Details zum Umbau des Gebäudes mit der Denkmalbehörde geklärt werden. Der Stadt lägen für die Nutzungsänderung noch nicht alle notwendigen Unterlagen vom Eigentümer vor. „Als Stadt haben wir ein großes Interesse daran, dass Denkmäler gepflegt und genutzt werden, wir würden dem Besitzer nicht unnötig Steine in den Weg legen“, so Nachtwey.

Die Denkmalbehörde allerdings stelle zu große Anforderungen, was einen wirtschaftlichen Umbau unmöglich mache, findet Schmitz. Er hat sich jetzt auch mit einem Brief an die im Willicher Stadtrat vertretenen Fraktionen gewandt. „Die Erbengemeinschaft ist jetzt nicht mehr bereit, weitere Investitionen zu tätigen“, heißt es darin. Schmitz beklagt: Der Antrag auf Nutzungsänderung „vom August 2017 wurde mehrfach durch geringfügige Nachforderungen des Bauamtes hinausgezögert, aber auch nach der umgehenden Erfüllung der letzten Nachforderungen vom Dezember 2018 erfolgte bis heute keine weitere Stellungnahme, geschweige denn eine Genehmigung. Durch diese den weiteren Fortgang in skandalöser Weise verschleppende Vorgehensweise des Bauamtes wird eine dringend nötige Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in hohem Maße gefährdet.“

Der Erhalt des denkmalgeschützten Hauses aus dem frühen 17. Jahrhundert sei nur möglich, wenn Investoren, die durchaus vorhanden seien, in die Lage versetzt würden, unter Beachtung denkmalschützender Auflagen in das Haus zu investieren und den Umbau zu einem Wohn- und Praxisgebäude zu realisieren, sagt Schmitz. Ende November gab es eine Ortsbesichtigung mit Schmitz, einem Architekten, einem Kaufinteressenten und einer Mitarbeiterin des Amts für Denkmalpflege im Rheinland, das beim LVR angesiedelt ist. „Hinterher gab es wieder eine restriktive Stellungnahme, der Investor wird nicht begeistert sein“, sagt Schmitz. Selbst die Denkmalbehörde gibt in ihrem Fazit zu, dass ein Ausbau des Dachgeschosses und des Spitzbodens zur Wohnnutzung zwar grundsätzlich denkbar sei, „aber andererseits auch äußerst schwierig und aufwendig sein wird“.