Willich : Neue Pächter für die Gaststätte Krücken

Der bisherige Pächter Horst Neven hatte angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Foto: Norbert Prümen

Willich Die intensive Suche der städtischen Grundstücksgesellschaft (GSG) war erfolgreich: Für die Gaststätte Krücken wurden neue Pächter gefunden. Achim May und Dominik Liebers sind die neuen Pächter des traditionellen Hauses an der Peterstraße in Willich.

Mit Achim May kehrt damit ein Alt-Willicher zurück in die Heimat. In der Gaststätte stehen nun zunächst noch einige Erneuerungen und die Renovierung der Küche an. Ab dem 1. März wollen die neuen Pächter dann mit einem ebenfalls neuen Konzept die Willicher Gastronomie bereichern. Die Stadt Willich hatte die Gaststätte Krücken samt Saal vor drei Jahren gekauft und diese im September 2017 in den Besitz der GSG übergeben. Der bisherige Pächter Horst Neven möchte sich aus Altersgründen zurückziehen. Der Vertrag mit einem anderen Nachfolger war kurzfristig geplatzt.

(msc)