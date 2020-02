Mitgliederversammlung : Willicher Grüne erweitern Vorstandsposten

Willich Für die Kommunalwahl rechnen sie sich gute Chancen aus. Die Mitgliederzahl ist stark gestiegen.

Was auf Bundesebene Annalena Baerbock und Robert Habeck sind, sind bei den Willicher Grünen Claudia Poetsch und Merlin Praetor: Sie führen die Partei in den Wahlkampf, und sie sind hoch motiviert. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag im Lichthof in Münchheide sprühten die Grünen nur so vor Tatendrang und Optimismus.