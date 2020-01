Interview Patrick Salmen : „Viele meiner Freunde sind Menschen“

Anrath Der Wuppertaler ist Lese-Kabarettist und stellt im Anrather Lise-Meitner-Gymnasium sein neues Buch vor.

Wie kommt man vom Lehramtsstudium in Germanistik und Geschichte dazu, Kabarettist, Slam-Poet und Schriftsteller zu werden?

Patrick Salmen Ich habe immer wahnsinnig gerne geschrieben, aber nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, das Ganze hauptberuflich auszuüben. Durch eine Verkettung diverser Ereignisse gab es irgendwann einen Zeitpunkt, an dem ich von den Auftritten und meinen Büchern leben konnte und musste mich dann entscheiden, welchen Weg ich einschlage, weil ich beides nicht unter einen Hut bekommen hätte. Ich habe jedoch noch keine Sekunde bereut. Mein Job ist wahnsinnig facettenreich, und ich lerne viele spannende Menschen kennen.

Auftritt Beginn des Abends mit Patrick Salmen ist am Samstag, 25. April, um 19 Uhr im Lise-Meitner-Gymnasium, Hausbroicher Straße 40 in Anrath. Die Einstimmung der Gäste übernimmt die Schülerband „Olymp“.

In Ihrem Buch „Treffen sich zwei Träume. Beide platzen“ betonen Sie, wie sehr Sie Menschen hassen. Haben Sie da den richtigen Beruf gewählt, wo Sie im ständigen Austausch mit diesen sind?

Salmen Als misanthropischer Lehrer wäre es wesentlich fataler geworden. Aber Hass ist ein großes Wort, ich würde mich eher als Zweifler am Gesamtkonzept Menschheit bezeichnen. Jedoch gibt es ja zum Glück sehr viele Ausnahmen. Reflektierte Menschen mit Humor, Empathievermögen und der Fähigkeit, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. Viele meiner besten Freunde sind Menschen.

Welche Vorstellung ist schlimmer: von Ihren Kollegen witzig gemeinte Nachrichten in Vong-Sprache zu erhalten oder zu Hause aufzuwachen und ein Wandtattoo über ihrem Sofa zu entdecken?

Salmen Ich würde in beiden Fällen unmittelbar den Notstand ausrufen. Allein der Gedanke an Wandtattoos mit Aufschriften wie „Carpe Diem“ oder „Welcome Home“ lässt mich ängstlich erzittern. Aber diese Vong-Zeit war ebenfalls ein großer Tiefpunkt der Humorgeschichte. Zu Hülf!

Salmen Ja. Ich rege mich wahnsinnig gerne auf und empfinde Wut als großen kreativen Treibstoff. Am meisten rege ich mich aber über Menschen auf, die sich ständig über alles aufregen. Im Grunde bin ich in einer endlosen Spirale von Selbsthass gefangen. Aber im Ernst: Nur wer über sich selbst lachen kann, darf auch über andere spotten. Gesellschaftskritik von Leuten, die sich selbst für unfehlbar halten, kann ich persönlich nicht ernst nehmen.

Salmen Nein, nicht wirklich. Manchmal gehe ich spontan auf Situationen im Saal ein oder erfreue mich an schönen Reaktionen, skurrilen Lachern oder dubiosen Zwischenfällen während der Lesung, aber ein großer Improvisator werde ich in diesem Leben nicht mehr. Dafür bin ich nicht Rampensau genug. Ich liebe das Lesen und Erzählen und bin froh, dass meine treuen Zuschauer diese vermeintlich unspektakuläre Darstellungsform zu schätzen wissen.

Wie geht das Publikum nach Hause? Wie sollen sich Volker und Kerstin fühlen – Menschen, die wie die Charaktere in Ihrem Buch heißen?

Salmen Bei der letzten Lesung ist ein Zuschauer nach zwei Minuten eingeschlafen, der ging auf jeden Fall ausgeruht nach Hause. Im Idealfall haben Volker und Kerstin sich in gewissen Szenerien wiedererkannt und viel über sich selbst lachen können. Mehr will ich doch gar nicht.

Salmen Sie empfinden mich als Zyniker? Das wäre bedauerlich. Ich bin trotz aller Weltzweifel ein menschgewordenes Partyhütchen und aufrichtiger Fan vom Leben an sich. Zynismus ist ein aus Einsamkeit und Verbitterung resultierender Schutzmechanismus, ich hingegen bin ein zart-schimmernder Sonnenschein der Poesie in einer immer kälter werdenden Welt. Okay, da muss ich selber lachen. Aber ja, ich liebe meine Arbeit! Von daher muss ich diese Frage zu Ihrer Enttäuschung mit „Ja, natürlich“ beantworten. Tut mir leid!