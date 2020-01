Arbeiten im Bereich Süchtelner Straße : Leitungssanierung in Anrath soll bis Mai abgeschlossen sein

Projektleiter Jürgen Heimanns kontrolliert die Baustelle an der Süchtelner Straße in Anrath. Foto: Stadtwerke Willich

Anrath Die Sanierung der Anrather Strom-, Gas- und Wasserleitungen im Bereich Süchtelner Straße geht in die letzte Runde – und soll bis Mai dieses Jahres beendet sein. „Wie immer ist eine derartige Baumaßnahme von den Witterungsbedingungen abhängig.

Die Stadtwerke setzen alles daran, die Arbeiten so zügig wie möglich zu beenden“, teilen die Stadtwerke Willich mit, die als Eigentümerin der Versorgungsnetze rund 500.000 Euro in diese Baumaßnahme investieren.

Konkret werden seit dem 7. Januar an der Süchtelner Straße 3 bis 65, am Heideweg 1 bis 22, an der Flöthbruchstraße 2 bis 4 und an der Viersener Straße 94 bis 104 Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse erneuert. Auch eine ältere Trafostation wird in diesem Zusammenhang kontrolliert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Insgesamt werden rund 210 Meter Niederspannungs- und 700 Meter Mittelspannungskabel verlegt sowie 160 Meter Trinkwasserleitung und 640 Meter Gasleitungen ausgetauscht.