Willich : Kostenloses Bewerbungstraining für Bewerber

Willich Simulierte Bewerbungsgespräche sind Schwerpunkt des Angebots.

Die lokale Agenda 21 der Stadt Willich bietet am Samstag, 7. März von 9 bis 13 Uhr im Technischen Rathaus (Rothweg 2 in Neersen) ein Bewerbungstraining für Personen, die sich um Ausbildungs- oder Arbeitsplätze in den Jahren 2020/2021 bewerben wollen. Durchgeführt wird dieses Training von der Arbeitsgruppe „Jugend und Wirtschaft“ der Lokalen Agenda 21, die schon seit mehreren Jahren erfolgreich an Willicher Schulen Bewerbungstrainings anbietet. Die Trainer sind Fachkräfte aus der Wirtschaft.