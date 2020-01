Kooperation mit Bücherei der evangelischen Emmaus-Gemeinde Schiefbahn : Immer mehr Nutzer kommen in die Willicher Stadtbibliothek

Willich Der Umzug der Willicher Stadtbibliothek vom St.-Bernhard-Gymnasium in die neuen Räume an der Hochstraße im Schiefbahner Ortszentrum hat sich gelohnt. Das wurde jetzt im Kulturausschuss und im Stadtrat deutlich, wo die aktuellen Besucher- und Ausleihzahlen präsentiert wurden und eine Kooperation mit der kirchlichen Bücherei der evangelischen Emmaus-Gemeinde Schiefbahn beschlossen wurde.

Anfang September zog die Stadtbibliothek in die von der städtischen Grundstücksgesellschaft hergerichteten Räume im ehemaligen Brauhaus an der Hochstraße 30. Zudem wurden neue Veranstaltungsangebote eingeführt, die Bibliothek fungiert außerdem als „Dritter Ort“ in einer Kooperation mit dem Quartiersmanagement. „Gegenüber den Vergleichsmonaten des Jahres 2018 konnte die Zahl der Besucher/Entleihenden um bis zu 50 Prozent im Monat Dezember 2019 gesteigert werden. Zudem kann die Einführung der Samstagsöffnungszeit als voller Erfolg angesehen werden. An diesem Tag sind proportional zu den Öffnungsstunden die meisten Besucher zu verzeichnen“, teilte die Stadtverwaltung mit.