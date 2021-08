Ehejubiläum : Es war Liebe auf den ersten Blick

Neersen Angelika und Günter Bellen wohnen in Neersen und sind seit 50 Jahren miteinander verheiratet. Die Kinder des Paares planen eine Überraschung zum Jubiläum.

Die Jubilare wohnen in Neersen am Minoritenplatz. Zwischendurch hatten sie in Brüggen gelebt, später dann in Neersen ein Haus gebaut. Nachdem die Kinder flügge waren, zogen sie in eine Wohnung. 2004 bauten sie sich ein Haus in Rumänien, das direkt an einem Stausee gelegen ist – dort verbringen sie viele Wochen im Jahr. Früher machte die Familie Bellen oft Urlaub in Frankreich. Günter Bellen spielt gern Tischtennis, seine Frau engagiert sich in der Kirchengemeinde. Früher hatten die beiden Hilfstransporte nach Rumänien organisiert.