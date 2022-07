Schützenfest der Neersener St. Sebastianer : Große Parade auf dem Minoritenplatz

Neersen Die St. Sebastianus Bruderschaft Neersen mit Schützenkönig und Jungeselle Dennis Stelzer feiert nach langer Pause wieder ein Schützenfest. Erstmals mit dabei ist der mit jungen Damen besetzte Zug „Ewig blau 22“.

Einiges war jetzt anders, vieles so wie immer, und alles war bis jetzt schön auf dem Neersener Schützenfest. Man merkte den Neersenern an, dass sie nach dreijähriger Zwangspause wieder richtig gerne ihr großes Fest feiern. Es lief alles rund, und das Wetter konnte besser nicht sein. Im Königshaus der St. Sebastianus Bruderschaft fehlen diesmal allerdings die Frauen. Regiert wird Neersen von Schützenkönig und Junggeselle Dennis Stelzer, der von den Ministern Simon Höpfner und Maik Lorkowski sowie von Königsoffizier Steven Stelzer unterstützt wird.

Den Starkregen von Donnerstagabend konnten die Feiernden getrost vergessen, keine Wolke trübte jetzt den strahlend blauen Himmel. Am Freitagabend wurde im Festzeltnach der Schlossserenade mit anschließendem Zapfenstreich so richtig abgerockt. Nachdem Jahre lang die Band Booster aus Mönchengladbach aufgetreten war, war diesmal die Formation Levinsky aus Krefeld engagiert worden. Ins Zelt hätten während des Konzerts allerdings noch Dutzende Besucher mehr hineingepasst – trotzdem: alles in allem ein gelungener Auftakt.

So geht es weiter Am Montag treffen sich die Schützen um neun Uhr am Restaurant Dionyssos. Auf Klompen geht es zum Klompenball im Festzelt. Dort findet der Senioren-Bürgerfrühschoppen statt. Gegen 14.10 Uhr wird der neue Jungschützenkönig ermittelt, gut eine Stunde später der Schützenkönig. Um 18.15 Uhr folgt eine letzte Parade, anschließend Popp-Verbrenne (circa 19.30 Uhr) und ab 20 Uhr der Heimatabend mit DJ Yeti.

Im Zelt wurde ausgiebig gefeiert. Zur guten Stimmung trugen auch Gäste wie die Mitglieder der St. Barbara-Bruderschaft aus Neuwerk bei – und die Band Klangstadt, die am Samstagabend zum ersten Mal in Neersen aufspielte und beim Publikum sehr gut ankam. Am Sonntag musste man während des Open-air-Gottesdienstes vor dem Schloss-Portal keinen sorgenvollen Blick gen Himmel richten und sich von der Predigt von Präses Markus Poltermann ablenken lassen. Das tolle Wetter war auch die ideale Voraussetzung für eine gelungene Parade am Sonntagnachmittag. Der Zug konnte sich wie immer sehen lassen, die Zahl der Schützen liegt jetzt bei 370 und ist während der Pandemie unter dem Strich sogar geringfügig gestiegen; Das liegt am Zug „Ewig blau 22“. Er besteht aus jungen Frauen und machte jetzt zum ersten Mal mit.