Am Bahnhof in Willich-Anrath : Männer stehlen E-Scooter und treten Besitzerin

Symbolbild Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Eine 27-jährige Willicherin ist am Dienstag gegen 16.45 Uhr Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Sie hatte ihren E-Scooter laut Polizei am Morgen gegen 7 Uhr am Bahnhof in Willich-Anrath festgekettet und war mit dem Zug zur Arbeit gefahren.

Als sie gegen 16.40 Uhr wiederkam, stand ihr E-Scooter nicht mehr an seinem Platz.

Sie machte sich zu Fuß auf den Heimweg, bemerkte aber schon nach wenigen Metern zwei Männer, die offensichtlich Schwierigkeiten hatten, einen E-Scooter zu starten. Als sie feststellte, dass es sich um ihren E-Scooter handelte, lief sie auf die Männer zu. Als diese bemerkten, dass sie die wahre Besitzerin des Scooters vor sich hatten, schubste einer sie weg und trat ihr anschließend in den Magen. Die beiden flüchteten mit dem E-Scooter in Richtung Johannes-Marschang-Straße.