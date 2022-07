Besonderes Broerfest der Sebastianer in Gindorf : Stattlicher Festzug zum Jubiläum

Gindorf „350 + 1 Jahre“ feiert die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Gindorf bei ihrem Broerfest in diesem Jahr. Mit rund 200 Gastschützen fiel der Festzug besonders lang aus. Und am Freitagabend wurden alle noch lebenden ehemaligen Königspaare eingeladen.

Dass jetzt das Jubiläum „350 + 1 Jahre“ gefeiert wird, war schon an der Länge des Festzuges zu erkennen: Rund 200 Gastschützen nahmen teil. Hinzu kamen je vier Tambourcorps und Musikkapellen. Eine weitere Besonderheit beim Broerfest gab es bereits am Freitagabend, wo es besonders festlich zuging: Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft hatte alle noch lebenden Schützenkönige eingeladen und geehrt. Rund 30 Paare waren dieser Einladung gefolgt. Das Königspaar Ranftler stand vor 42 Jahren im Mittelpunkt. Herbert Pietreck und Waldtraud Schmitz waren aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei – sie waren vor 69 Jahren das Königspaar. Am Freitag ließen die Schützen von Präses Manfred Jansen zudem eine Gedenkplatte unweit des Schützenbaums segnen, die – eingelassen in einen mächtigen Findling aus dem Tagebau – an das Vereinsjubiläum erinnern wird. Nach dem Festgottesdienst am Samstag erwartete das Königspaar das Regiment in seiner Residenz. Ziel waren das Zelt und die Jubiläumsparty. Nach drei Jahren galt es, viele Auszeichnungen zu vergeben. Über den Hohen Bruderschaftsorden freuten sich John Esser, Dietmar Brand sowie Markus Hebbering und Thomas Schläger. Hebbering und Schläger hatten bei der Erstellung der Bruderschaftschronik besonders großen Einsatz gezeigt. Es sind übrigens noch Exemplare dieser 200 Seiten starken und 15 Euro teuren Chronik zu haben. Zu den besonders emotionalen Momenten gehörte die Verleihung des Replikats des historischen Oberstordens aus dem Jahre 1948 durch Robert Hoppe an Oberst Thomas Schläger. Das Original ist sicher verwahrt. Das Duplikat hatte Ehrenoberst Konrad Sturm anfertigen lassen, um es Thomas Schläger überreichen zu können. Das sollte ihm nicht mehr vergönnt sein, er war im Dezember verstorben.