Elektronische Lebensretter : Weitere Defibrillatoren fürs Willicher Stadtgebiet

Willich 54 Defibrillatoren sind bereits im Besitz der Stadt Willich und hängen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet. Nun sollen weitere Lebensretter hinzukommen.

Einig waren sich die Politiker darin, dass die Defibrillatoren im Notfall von den Ersthelfern schnell zu finden sein müssen – über die Standortwahl müsse man sich also intensiv Gedanken machen. Zudem stellten einige Politiker während der Sitzung fest, dass in Apps, in denen die Standorte von Defibrillatoren verzeichnet sind, Fehler auftraten. Der Ausschuss regte an, dass die Verwaltung sich diesbezüglich mit den App-Anbietern in Verbindung setzen möge.