Schützenfest in Reuschenberg : Feiern im Schatten des Leuchtturms

Reuschenberg In der Gartenvorstadt wird das Heimatfest am Samstag, 9. Juli, um 12 Uhr mit dem Böllern eröffnet. Im Mittelpunkt steht das Königspaar Heinz Georg Spelter und Angelika Thiele.

So eine Residenz gab es in Reuschenberg noch nie: Weil Heinz Georg Spelter und Angelika Thiele gerne in Büsum Urlaub machen, stellen ihnen ihre Freunde vom Hubertuszg „Edelwild“ einen Nachbau des Büsumer Leuchtturmes als Residenz an die Rosmarinstraße. Sechs Meter hoch, mit einem rotierenden Lichtkegel in der Kuppel und windfest noch bei Böen von mehr als 90 Kilometern Windgeschwindigkeit.