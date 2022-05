Im Finale war ein Stechen nötig : Briefträger regiert nun die Schützen in Bricht

Info

Beteiligung Am Schießstand am „Schwarzen Adler“ wurde es am Samstag spannend, denn die meisten der 25 zum Königsschuss angetretenen Schützen lieferten durchweg hervorragende Ergebnisse ab. So zeigte Oberst Carsten Unverzagt eine deutliche Erleichterung. Denn die Beteiligung war vor einigen Jahren noch deutlich geringer. Im Jubiläumsjahr und dem ersten Jahr nach der Corona-Pause zeigten sich die Brichter Schützen also wieder motiviert.

Historie Der Schützenverein Bricht blickt auf eine lange Geschichte zurück: Er besteht nunmehr seit dem Jahr 1772.