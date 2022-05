B 8 und Bahnlinie zwischen Wesel und Friedrichsfeld gesperrt : Experten entschärfen eine Bombe im Rhein-Lippe-Hafen

Aus Sicherheitsgründen werden alle Personen in einem Radius von 500 Metern um die Bombenfundstelle (innerer Ring) aufgefordert, die Geschäftsräume bis voraussichtlich 19 Uhr zu verlassen und sich außerhalb des erweiterten Sicherheitsbereiches (äußerer Ring) aufzuhalten. Foto: Stadt Wesel

Wesel Autofahrer, die auf der B 8 zwischen Wesel und Friedrichfeld unterwegs sind, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Auch der Bus- und Bahnverkehr ist betroffen. Die Bombenentschärfung ist für 18 Uhr geplant.

Bei Bauarbeiten im Bereich des Rhein-Lippe-Hafens (Zum Ölhafen) wurde am heutigen Montag, 23. Mai, eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung findet ab 18 Uhr statt, meldet die Stadt Wesel .

Aus Sicherheitsgründen werden alle Personen in einem Radius von 500 Metern um die Bombenfundstelle aufgefordert, die Geschäftsräume an diesem Tag bis voraussichtlich 19 Uhr zu verlassen und sich außerhalb des erweiterten Sicherheitsbereiches aufzuhalten. Firmen wurden rechtzeitig in einem Flugblatt über Einzelheiten informiert.