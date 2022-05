St.-Johannes-von-Nepomuk-Schützbruderschaft Alpsray : Peter Fronhoffs ist Schützenkönig von Alpsray

Rheinberg-Alpsray Höhepunkt des Vogelschießens der Schützenbruderschaft St. Johannes von Nepomuk Alpsray war der spannende Wettkampf, den sich die Aspiranten Niko Koppers, Bernd und Nicole Hemmers sowie Peter Fronhoffs lieferten. Der 343. Schuss brachte die Entscheidung: Neuer Regent ist Peter Fronhoffs.

Die Zuschauer applaudierten, der neue König jubelte mit Königin Stephanie. Beim Preisschießen hatte Arnold Hendricks den rechten Flügel und Bernd Hemmers die rechte Kralle abgeschossen, den Schwanz holte sich Alexander Angerhausen. Die linke Kralle ging an René Ingenerf, den linken Flügel sicherte sich Marko Wabersich, den Kopf Christian Wagner. Für die Kinder stand eine Hüpfburg bereit, für Speisen und Getränke war gesorgt. Besonderer Dank gilt den vielen Nachbarn, Freunden und Bruderschaften, die auf der Vogelwiese mitfeierten. Die Alpsrayer freuen sich nun auf ein schönes Schützenfest. Los geht es am Mittwoch mit der Kinderdisco, am Donnerstag folgt die Inthronisierung des Königspaares beim Gottesdienst um 15 Uhr. Anschließend startet das Dorffest mit Musik von DJ Fynn, Kaffee und Kuchen, einem Wickingerschachturnier und einer Verlosung. Am Samstag treten die Schützen an, um das Königspaar mit Throngefolge zum Umzug durchs geschmückte Dorf abzuholen. Auf der Vogelwiese am Kapellenweg steht um 17 Uhr eine Königsparade mit Fahnenschwenken und Auszeichnungen von Schüler- und Jugendprinzen/-prinzessinnen an. Beim Krönungsball am Samstag wird bei Live-Musik der Partyband Roland Brüggen gefeiert. Unterstützt wird das Schützenfest durch das Projekt „Neustart Miteinander“ des Landes.