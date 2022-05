Superintendent Thomas Brödenfeld aus Wesel : Den Ausgetretenen nachgehen

Meinung Wesel Wesels Superintendent Thomas Brödenfeld bereitet der Anstieg der Kirchenaustritte Sorgen. In Gesprächen erfährt er die Gründe, die oft mit der Arbeit vor Ort nichts zu tun haben. Kritik ernst zu nehmen und sich für die Menschen zu interessieren, ist ihm wichtig.

Auch in der evangelischen Kirche haben die Austrittszahlen mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die zur Besorgnis Anlass gibt. Wo früher im Monat vielleicht fünf oder sechs Menschen aus der Gemeinde ausgetreten sind, da können es aktuell mitunter doppelt oder dreifach so viele sein.

In den Sitzungen unserer Leitungsgremien, den Presbyterien, schauen wir uns diese Zahlen genau an. Viele Namen sind gut bekannt. Jeder Austritt schmerzt und ist einer zu viel. Jeder, der austritt, wird persönlich angeschrieben. Die Gemeinde dankt für die bisherige Mitgliedschaft und für das persönliche und finanzielle Engagement. Wir bieten ein Gespräch an, über Beweg- und Hintergründe. Manche melden sich und erzählen. Vielfältig ist das, was da zur Sprache kommt. Was auffällt: Mit der konkreten Arbeit vor Ort sind die meisten Ausgetretenen durchaus zufrieden. Da wird die einfühlsame Trauerfeier der Pfarrerin gelobt, die man kürzlich erst miterlebt hat oder der überraschende Geburtstagsbesuch des Pastors in der Nachbarschaft.