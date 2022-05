Brauchtum in Meerbusch : Ferdinand van Meegen ist neuer Schützenkönig in Büderich

Büderich Amtsvorgänger Rainer Höterkes dankte den Schützen für die schönen Momente in seiner unfreiwilligen dreijährigen Regentschaft. Für die Schützen war das erste große Event nach der Pause ein willkommener Neustart.

Der Jubel der Börker Freischar kannte keine Grenzen. Gerade war die Königsscheibe am Büdericher Hallenbad gefallen und ihr Kompaniekamerad Ferdi(nand) van Meegen zum Monarchen avanciert, da fiel ihm schon die überglückliche Gattin Dorit um den Hals. Die beiden eingefleischten und lebenslustigen Brauchtumsfreunde sind genau das richtige Königspaar für den Neubeginn nach zwei Jahren Corona-Pause. In drei Wochen wollen sie ein rauschendes Schützenfest feiern.

Amtsvorgänger Rainer Höterkes dankte den Schützen für viele Gänsehautmomente in der unfreiwillig dreijährigen Regentschaft und wünschte seinem Nachfolger von Herzen ebenso viele schöne Augenblicke. Einen davon bescherten dem frischgebackenen Königspaar bei der Proklamation im nahen Festzelt die drei Büdericher Musikzüge. Das Bundestambourcorps Rheintreue, das Bundesfanfarencorps und die Böhler Werkskapelle verursachten den frisch gekrönten Häuptern mit ihrem musikalischen Gruß das bekannte Prickeln, das sich langsam über die ganze Haut zieht, so dass sich sämtliche Härchen auf den Armen aufrichten und die Augen des Königspaares ein wenig feucht werden. Der Marsch „Laridah“ ist nicht umsonst die heimliche Hymne des Königreichs Büderich.

Für die Schützen war das erste große Event nach zwei Jahren Coronapause ebenfalls ein willkommener Neuanfang. Ex-König Rainer freute sich ganz offen, nun endlich wieder in die Uniform der Armbrustschützen schlüpfen zu können und auch Geschäftsführer Jürgen Wirtz fiberte enthusiastisch dem Pfingsfest entgegen. Das tun natürlich auch Jungschützenkönigin Alexandra Klimper von den Musketieren und Ehrenkönigin Jennifer Hermes. Die hatte als Abgesandte des Karnevalsvereins Blau-Weiß am Vogelschießen teilgenommen und noch am Morgen darüber gewitzelt, dass sie den Ehrenvogel von seiner Stange holen würde. Zur Feier des Tages hatte sie extra neonorangenen Nagellack aufgetragen, am Ende des Tages trug sie eine silberne Königskette, die ihr Vorgänger Bernd Schumacher-Adams überreichte. Ehemann Marcel muss sich nun mit der ungewöhnlichen Rolle anfreunden, selbst Kompaniekönig bei den Blauen Husaren zu sein und zugleich Begleiter der Ehrenkönigin.