Auf der Mittelstraße in Schermbeck : Beim „Bankgeflüster“ Wir-Gefühl stärken

Schermbeck Schermbecker Kaufleute laden für den 11. und 12. Mai zum Bummeln und Plaudern auf die Mittelstraße ein.

Nach der guten Resonanz in den vergangenen sieben Jahren veranstaltet die Werbegemeinschaft (WG) erneut ein „Bankgeflüster“. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, wird die Mittelstraße zwischen Café Kleinespel-Imping nahe der Ludgeruskirche und der Brücke über den Mühlenbach nahe dem Rathaus für den motorisierten Verkehr ganztägig gesperrt. Fußgänger haben Vorrang, um beim Bummel über die Hauptgeschäftsstraße den Einfallsreichtum bei der Ausgestaltung kleiner Gärten vor den Geschäften zu bewundern und mit den Geschäftsleuten oder den Passanten ins Gespräch zu kommen. Die Geschäfte sind am Samstag über die normalen persönlichen Öffnungszeiten hinaus bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.