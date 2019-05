Fahrzeitersparnisse für Pendler : Stadt soll ICE-Halt für Wesel bei der Bahn beantragen

Die Politik will, dass ICE-Züge künftig auch in Wesel halten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Wesel Ein neuer Intercity-Halt für Wesel, der vor allem Pendlern das Leben erleichtert: Das soll die Stadtverwaltung nun bei der Deutschen Bahn beantragen. Dafür haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsauschusses am Mittwoch mehrheitlich gestimmt.

„Das wäre ein Gewinn“, sagte Ludger Hovest, Fraktionsvorsitzender der SPD. Seine Partei hatte den Antrag gestellt. Im Gegensatz zu den in Wesel haltenden Regionalzügen, stoppen Intercity-Züge auf der Strecke Oberhausen-Emmerich-Niederlande an wenigen Orten und sind schneller. Die SPD geht von Fahrzeitersparnissen von 20 bis 30 Minuten pro Strecke aus. Fünf Ausschussmitglieder stimmten gegen den Antrag. So plädierte der Grüne Ulrich Gorris dafür, lieber das eigene ÖPNV-Netz zu verbessern, damit man den Bahnhof reibungsloser erreicht. Zu Zweifeln, ob die Bahn ihren ICE-Plan für Wesel ändern würde, sagte Hovest: „Wenn wir keinen Antrag stellen, bewegt sich keiner.“