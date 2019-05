Am Sonntag im Naturschutzgebiet : Aktion gegen freilaufende Hunde in Dingdener Heide

Dingden Im Hamminkelner Naturschutzgebiet startet am Sonntag die Aufklärungsaktion „Ihr Hund kann Leben retten“ für Besitzer, die ihre Tiere nicht anleinen.

(thh) „Mein Hund ist auch Natur.“ So oder ähnlich hören es Spaziergänger und Naturschützer oft, wenn sie sich über nicht angeleinte Hunde wundern. „Doch damit ist das Thema Hunde und Naturschutz nicht ausdiskutiert. Gerade dort, wo die ausgewiesenen Rückzugsräume gefährdeter Arten zur Auslaufwiese geraten, greift dieser Satz deutlich zu kurz“, sagt Thomas Traill von der Biologischen Station Wesel. Deshalb wird die Stiftung Büngerner/Dingdener Heide, die sich um den Erhalt des wichtigen Naturschutzgebietes am Rand des Dorfs Dingden kümmert, am Sonntag, 12. Mai, vor Ort und gemeinsam mit einigen Unterstützern in der Dingdener Heide auf dieses Thema aufmerksam machen. Mit dem doppeldeutig betitelten Flugblatt „Ihr Hund kann Leben retten“ möchte man „denjenigen Haltern, denen die Problematik noch fremd ist, die Wirkung freilaufender Vierbeiner auf die Tierwelt verdeutlichen“, heißt es in einer Einladung.