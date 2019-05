Am Freitag auf dem Bauernmarkt : „Wandernde Gärten“ in Loikum

Loikum/Hamminkeln Auf dem Bauernmarkt wird am Freitag ein Projekt vorgestellt.

Am Freitag, 10. Mai, stehen die mobilen Hochbeete, die letzten Sonntag bei einem Kreisprojekt in der Naturarena Bislich vorgestellt wurden, auf dem Bauernmarkt in Loikum. Interessierte erhalten hier Hintergrundinformationen und Tipps für die Auswahl insektenfreundlicher Pflanzen für Balkon und Garten. Mit der richtigen Pflanzenauswahl kann bereits auf kleinen Garten- und Balkonflächen viel für das Wohl von Insekten getan werden. „Die Stadt Hamminkeln sät auf vielen kommunalen Flächen insektenfreundliches Saatgut aus und möchte so gegen den unökologischen Trend Steinvorgärten ankämpfen“, sagte Hamminkelns Klimamanagerin Mandy Panoscha.