Sanierung würde mehr als 120.000 Euro kosten : Holzskulptur Vesalia hospitalis: Zu Recht verschwunden

Vesalia Hospitalis: Ausdruck von Gastfreundschaft? Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die marode Holzskulptur „Vesalia hospitalis“ auf dem Leyens-Platz wird nicht mehr aufgebaut. Eine folgerichtige Entscheidung: Der Klotz hat die Herzen der Weseler nie erreicht. Jetzt braucht es einen gastfreundlicheren Entwurf.

Wenn Kunst aus dem öffentlichen Raum verschwindet, dann lässt der Protest für gewöhnlich nicht lange auf sich warten. Von Frevel ist schnell die Rede, von einem Kulturverlust. Im Falle der maroden Holzskulptur Vesalia hospitalis auf dem Leyens-Platz, die nach Wunsch der Stadt nie mehr an ihrem Ursprungsort wiederaufgebaut werden soll, ist das Echo auf dieses angekündigte Ende bisher sehr bescheiden. Es gibt keinen öffentlichen Sturm der Entrüstung – eher schon verhaltene Begeisterung und den erkennbaren Wunsch der Weseler, diesen Platz neu mit Leben zu füllen.

Seit September 2018 ist das Kunstwerk wegen Baufälligkeit aus dem Stadtbild ausradiert. Die Demontage von Vesalia hospitalis ist dabei auch ein kleines Lehrstück: Der Holzbau sollte eigentlich ein Symbol für das gastfreundliche Wesel sein. Zur Vorgeschichte: Niederländische Glaubensflüchtlinge hatten der Stadt Wesel Prunkpokale mit der Inschrift „Vesalia hospitalis“ geschenkt. Die Holz-Skulptur sollte die „erste ottonische Kirche“ darstellen; eine solche war bei Ausgrabungen entdeckt worden und gilt als Vorläufer des heutigen Doms. Anfang der Neunziger war die Kölner Künstlerin Victoria Bell von diesen Grabungsfunden inspiriert und schuf für Wesel das schiefe Holzhaus Vesalia hospitalis, eine Konstruktion aus Buchen- und Eichenbalken, die 1992 errichtet wurde. Sie sollte Offenheit ausstrahlen; folglich für Gastfreundlichkeit stehen. Ein Ausdruck von Willkommenskultur wurde dieses Kunstwerk aber faktisch nie. Das sperrige Objekt wirkte in einer mittlerweile aufgeräumten und von Steinen dominierten Fußgängerzone wie ein Fremdkörper. Holz prallte auf Beton; ohne Ergebnis beim Betrachter. Zu wuchtig, zu klobig, keine Spur von Leichtigkeit. Der deutsche Kunsthistoriker Manfred Schneckenburger, zweimaliger Leiter der Documenta in Kassel, schrieb über eine Kölner Ausstellung der Bildhauerin Victoria Bell: „Nichts sieht auf den ersten Blick wie kühle Berechnung aus, nichts atmet den Geist wissenschaftlicher Analyse. Stattdessen: eine geschmeidige, bildnerisch gefügte Holzversion megalithisch wirkender Formen...“ Dieses Urteil will man für die Weseler Kunst nicht unterschreiben.

Info Viele Städte besitzen ihre Kunstwerke Foto: Sebastian Peters Künstlerin Victoria Bell wurde am 12. Dezember 1942 in Evanston, Illinois, USA geboren. Von 1961 bis 1965 studierte sie Kunst am Smith College, Northampton, Mass., USA und 1965 bis 1967 an der University of California, Berkeley, Malerei. Für das Jahr 1985 ernannte sie Wilhelmshaven zu ihrer „Stadtkünstlerin“. Werke Viele Städte kauften Werke. Eine Liste findet sich auf der Internetseite der Galerie auf www.suedkunst-koeln.de, etwa das LVR-Landesmuseum Bonn (2011), das Kolumba in Köln (2006), die Stadt Chicago (1996) und das Museum Ludwig in Köln (1992).

In diesem Jahr wäre Vesalia hospitalis 27 Jahre alt geworden. Und mancher merkt scherzend an, dass der richtige Name für Vesalia hospitalis eigentlich „Vesalia uralis“ sein müsste – weil dort so häufig Menschen abends ihre Notdurft verrichtet haben.

Wenn man den Unterlagen für den nächsten Kulturausschuss Glauben schenkt, dann kann man der Stadtverwaltung nicht den Vorwurf machen, sich zu wenig bemüht zu haben. Aus der Vorlage liest man aber auch eine gewisse Distanzierung von der Kunst und der Künstlerin. Bei Victoria Bell erfragte die Verwaltung ein vollständiges Sanierungsangebot. Diese Anfrage stieß womöglich bei der Künstlerin auf Befremden. Weder von der Künstlerin noch vom vertretungsberechtigten Galeristen sei eine Reaktion gekommen, wird berichtet. Ein befreundeter Zimmermann habe dann ein unvollständiges Sanierungsangebot über 120.000 Euro eingereicht. Das sei aber nicht ausreichend gewesen. Die Stadt prüfte, ob der Künstlerin Urheberrechte zustehen. Dies ist nicht der Fall. Vesalia hospitalis wird nun aus der Liste der wichtigen öffentlichen Kunstwerke in NRW gestrichen, sofern die Kommunalpolitik zustimmt.

Die endgültige politische Entscheidung über die Zukunft der Skulptur steht aber noch aus: Am 16. Mai (16.30 Uhr, Ratssaal im Rathaus) soll der Kulturausschuss entscheiden, was aus der Skulptur wird. In diesem Ausschuss sitzen Politiker, die sich der Kultur verpflichtet fühlen. Womöglich wird sich der eine oder andere beschweren. Auch der Kunstverein hat sich öffentlich noch nicht positioniert. Es steht schließlich auch die Frage im Raum, wie gastfreundlich Wesel zu einem Kunstwerk ist, das Gastfreundlichkeit ausstrahlen soll. Ein Kompromiss wäre es, diese Holzskulptur an der Rheinpromenade aufzustellen; an einem Ort etwa, der weniger leicht zugänglich ist. Sie könnte an der Fischertorstraße stehen, auf einer Achse mit dem Dom; und nah an jener Bestimmung, die die Künstlerin vorsah.

Und am Leyens-Platz? Im Beschlussvorschlag der Verwaltung heißt es: „Der Ausschuss stimmt zu, das Fundament in der Fußgängerzone abzutragen und den bisherigen Standort der Skulptur am Leyens-Platz zu pflastern.“ Die Verwaltung will dann ein neues Kunstwerk am Ort errichten. Ein solches würde aus Sicht der Verwaltung Sinn machen, denn die weitere Möblierung des Leyens-Platzes mit Brunnen und Bänken wurde mit Fokussierung auf das Kunstwerk gestaltet. Ein neuer Wettbewerb soll ausgeschrieben werden, die Bürgerschaft beteiligt werden, der Niederrheinische Kunstverein will beratend unterstützen.