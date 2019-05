Schleusenbaustelle auf Radstrecke : Bislicher Insel: Radler durchbrechen Sperre

Wesel/Xanten Die Schleusenbaustelle auf der Bislicher Insel bringt CDU und Grüne in Stellung. Beide fordern eine Behelfsbrücke. Ausflügler haben Absperrungen demoliert und sich ihren Weg gebahnt. Die Baufirma hat Anzeige erstattet.

Der Ärger um den wegen der Schleusensanierung gesperrten Eyländer Weg auf der Bislicher Insel geht weiter. Nach den massiven Beschwerden von Maria Engels und Heinrich Henrichs über weite Umwege in der gerade anlaufenden Radtouristik- und Wallfahrtssaison (wir berichteten) kommen erste Reaktionen aus der Weseler Politik. Die CDU unterstützt die Forderung der beiden Gindericher nach einer Behelfsbrücke für Fußgänger und Radler und hat sich an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gewandt. Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz bittet sie, sich mit dem Deichverband um eine Lösung zu kümmern. Eine zwei Monate dauernde Sperrung zur Hochsaison für Radfahrer und Touristen sowie Passagiere der Fähre „Keer tröch“ könne nicht hingenommen werden. „Was vor ein paar Jahren gut funktioniert hat, muss auch jetzt möglich sein“, schreibt Linz.

Nicht anders sieht es Ulrich Gorris, Sprecher der Grünen im Weseler Rat. Auch er fordert die Behelfsbrücke, geht aber noch ein paar Schritte weiter. So stellt Gorris fest, dass die Stadt Wesel die Verkehrsteilnehmer über die Einschränkungen für die Römerroute, den Rheinradweg und das Radverkehrsnetz NRW nur unzureichend informiere. Touristen machten sich von Wesel aus in Richtung Xanten auf den Weg – im Glauben, die beliebten Routen in der allgemein bekannten Wegeführung nutzen zu können. Der Grüne wünscht daher „an allen relevanten Knotenpunkten auf dem Stadtgebiet Wesels eine Beschilderung, die auf den unerfreulichen Zustand und vor allem auf die Verlängerung der Wegstrecke hinweist, sodass Reisende spätestens am Punkt 60 entscheiden können, ob sie von einem Besuch der Stadt Xanten absehen und doch lieber in Wesel bleiben wollen“.

Info Ein Stahlkorsett für 300.000 Euro Sicherheit Die Götschleuse auf der Bislicher Insel ist laut Gutachter in der Standsicherheit gefährdet. Seit Ende April laufen die Arbeiten. Die Schleuse bekommt nun ein Stahlkorsett. Dauer Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung des Eyländer Wegs von zwei Monaten eingeplant. Kosten Die Sanierung des Bauwerks, dessen Hauptaufgabe der Hochwasserschutz ist, ist mit 300.000 Euro angesetzt.

Außerdem macht Ulrich Gorris sich für eine vorübergehende Reduzierung der Fährenpreise wegen eingeschränkter Funktion und für den Ausgleich ihres gesamten Einnahmeausfalls nach dem Verursacherprinzip stark.

Unterdessen hat sich am Ort des Geschehens auf dem Gebiet der Stadt Xanten die Lage längst zugespitzt. Weil Verkehr sich wie Wasser naturgemäß immer seinen Weg sucht, ist es an der Baustelle auf der Bislicher Insel zu Wildwest-Szenen gekommen. Nach dem Feiertag 1. Mai sowie dem vergangenen Wochenende waren jeweils Zerstörungen an den Absperungen auf dem Eyländer Weg festgestellt worden. Wie Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbandes Duisburg-Xanten auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, ist auch beobachtet worden, wie Ausflügler sich scharenweise Bahn gebrochen haben. Die mit den Arbeiten beauftragte Wasserbaufirma Maas aus Moers habe Anzeige gegen unbekannt erstattet.