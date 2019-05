Weseler Lebenshilfe-Werkstatt : Wo für die Aida gefräst wird

Lara Theisen (v.l.), Norbert Schulz-Wemhoff, Kevin Kleinowski, Karin Bacher und David Paetzold informierten über die Arbeit in der Werkstatt. Foto: Viktor Marinov

Wesel Die Lebenshilfe stellte an einem Stand in der Weseler City ihre inklusiven Werkstätten vor.

Eine Frau läuft an dem Stand vorbei, schaut kurz auf die Banner und wird sofort von Kevin Kleinowski angesprochen. Natürlich habe sie Zeit, sagt sie, über Angebote und Arbeit der Lebenshilfe sei sie aber schon bestens informiert. Trotzdem hält sich die Passantin kurz auf und plaudert ein bisschen. Die Mitarbeiter erzählen gern über ihre Arbeit in den Werkstätten: Hydraulikschläuche kontrollieren, Pflaster verpacken oder Bauteile aus Metall für eine Schiffbaufirma anfertigen. Am Dienstag hatten Mitarbeiter der Lebenshilfe Unterer Niederrhein ihren Stand in der Weseler Fußgängerzone am Leyensplatz aufgebaut, um ins Gespräch mit den Bürgern zu kommen.

Anlass für die Aktion war der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der seit 1992 jährlich stattfindet. Der Verein Aktion Mensch hatte Organisationen und Aktivisten unter dem Motto „Mission Inklusion“ aufgerufen, sich an dem Protesttag zu beteiligen und auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen. Daran schloss sich die Lebenshilfe Unterer Niederrhein an. Allein in der Weseler Werkstatt für Menschen mit Handicap arbeiten 320 Menschen, mit Alpen und Rees sind es insgesamt mehr als 900 Mitarbeiter.

Info Aktion Mensch fördert Protesttag seit 24 Jahren Entstehung Am 5. Mai 1992 wurde der erste Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ausgerufen. Seit 24 Jahren fördert die Aktion Mensch bundesweit Veranstaltungen rund um dieses Datum, dieses Mal unter dem gemeinsamen Motto „Mission Inklusion“.

„Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit Handicap am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, sagte Karin Bacher vom Sozialen Dienst der Weseler Lebenshilfe-Werkstatt im Gewerbegebiet Am Schornacker. Man braucht viel Überzeugung, um an einem Stand in der Fußgängerzone drei Stunden lang Menschen anzusprechen. „Wir wollen ihnen nichts verkaufen“, ruft Kevin Kleinowski. Nur die wenigsten bleiben stehen. „Auch wenn wir mit fünf oder zehn Leuten ins Gespräch kommen, ist es gut“, sagt Bacher.

Wer sich darauf einlässt und beim Stand bleibt, erfährt viel. Die Mitarbeiter haben verschiedene Produkte mitgebracht, die in der Werkstatt Wesel gebaut, kontrolliert oder zusammengestellt werden. Eine Schablone aus Metall etwa, die für die Meyer Werft in Papenburg hergestellt wurde. Dort werden Kreuzfahrtschiffe gebaut, unter anderem für die Flotte der Aida.