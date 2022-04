Fälle in Wesel und Dinslaken : Trickdieb erbeutet Schmuck bei Juwelieren

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel/Dinslaken Ein Trickdieb ist am Mittwoch offensichtlich in gleich zwei Fällen mit seiner Masche erfolgreich gewesen. In Geschäften in Wesel und Dinslaken erbeutete er jeweils Schmuck. Ein Zusammenhang wird noch geprüft, so die Polizei.

Am Mittwoch hat ein Trickdieb bei einem Juwelier an der Korbmacherstraße in Wesel Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, betrat er gegen 13.45 Uhr unter einem Vorwand das Geschäft. Er gab vor, einen Goldring reparieren lassen zu wollen. Dazu breitete er ein Plakat aus, verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und lief in die Werkstatt. Obwohl die Inhaberin ihn mehrfach aufforderte, sofort die Werkstatt und das Geschäft zu verlassen, ging der Mann nicht. Das tat er erst, als die Inhaberin mit der Polizei drohte. Kurz darauf fiel auf, dass der Unbekannte einen Umschlag mit Ringen aus der Werkstatt entwendet hatte.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er sei 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er habe eine beige oder weiße Cappy, eine beigefarbene Jacke, eine beigefarbene Cargohose, bunte Sneaker und eine schwarze Umhängetasche getragen. Er spreche gebrochen Deutsch und Englisch.

Ein ähnlicher Vorfall hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Dinslaken zugetragen. Ein Unbekannter betrat einen Goldankaufladen an der Neustraße und gab an, einen Goldring schätzen lassen zu wollen. Der Mann entfaltete ein Plakat und schob es dem Verkäufer über dem Tresen zu, wie die Polizei angab. Als der Mitarbeiter sich weigerte, mehr Geld für den Ring zu zahlen, verließ der Mann das Geschäft. Später stellten Mitarbeiter fest, dass eine goldene Armbanduhr fehlte, die zuvor auf dem Verkaufstresen gelegen hatte.

Die Täterbeschreibungen ähneln sich stark. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter Tel. 0281 1070 oder die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064 6220 entgegen.

(RP)