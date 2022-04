Vorfälle in St. Tönis und St. Hubert : Trickdieb bestiehlt Seniorinnen

Tönisvorst/Kempen Indem er seine Opfer bat, Wasserhähne in den Wohnungen auf- und abzudrehen, verschaffte sich der Täter Gelegenheit, sich nach Diebesgut umzusehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach zwei Vorfällen mit einem falschen Handwerker sucht die Polizei Zeugen. Angereist mit einem weißen Kastenwagen, klingelte ein Mann am Dienstag gegen 14.30 Uhr an einem Haus an der Feldstraße in St. Tönis.