Neuer Lieferdienst der Sonnen-Apotheke aus Mehrhoog : Haldern bekommt den „Arznei-Blitz“

Apotheker Jan Buskase aus Mehrhoog will jetzt auch Patienten in Haldern mit Medikamenten versorgen. Dabei helfen die Rezeptkästen. Foto: Markus Balser

Mehrhoog/Haldern Nach der Schließung der Hirsch-Apotheke gibt es im Ort keine Stelle mehr für die Ausgabe von Arzneien. Die Sonnen-Apotheke aus Mehrhoog bietet nun aber einen kostenlosen Lieferservice über spezielle Rezeptkästen an. Wie das genau funktioniert.

5000 Einwohner, mehrere Arztpraxen, aber keine Apotheke mehr – das ist die Situation in Haldern, nachdem Ende vergangenen Monats die Hirsch-Apotheke an der Lindenstraße geschlossen hat. Die Sonnen-Apotheke aus Mehrhoog will nun diese entstandene Lücke füllen. Am Freitag wurden im Ort an drei verschiedenen Stellen Briefkästen installiert, in denen Patienten ihre Rezepte einwerfen können. Die Boxen werden abends geleert, am nächsten Tag sollen die Patienten ihre Medikamente erhalten.

Der Lieferservice, der am Montag gestartet ist, ist kostenlos. Er nennt sich „Arznei-Blitz“ und wird an fünf Tagen die Woche – montags bis freitags – angeboten. „Wir hatten davon erfahren, dass die Hirsch-Apotheke geschlossen hat. Deshalb haben wir uns überlegt, hier das gleiche System anzubieten, das wir schon seit einigen Jahren erfolgreich in Bislich laufen haben“, erklärt Jan Buskase, Inhaber der Sonnen-Apotheke.

Info Hier sind die Rezeptkästen zu finden Standorte in Haldern Die Briefkästen hängen an diesen Stellen: Rewe-Markt Schapfeld, Klosterstraße 2; Brillenbauer, Isselburger Straße 2; Janßen und Fenger Sanitärtechnik, Lindenstraße 7. Kontakt Weitere Informationen zum Arznei-Blitz sowie Antworten zu Fragen, zu Lieferumfang und Preisen der Medikamente gibt es bei der Sonnen-Apotheke in Mehrhoog (montags bis freitags 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags 8.30 bis 13 Uhr) unter der Telefonnummer 02857 92200.

Bis vor zwei Jahren war diese Form des Botendienstes noch nicht erlaubt, wegen Corona wurden die Möglichkeiten dazu allerdings grundlegend ausgeweitet. Buskase darf den „Arznei-Blitz“ in Haldern auch deshalb anbieten, weil er ohnehin schon eine Versandhandelserlaubnis hat. Die Sonnen-Apotheke ist zudem neben Mehrhoog noch an drei weiteren Standorte verteten – in Wesel, Dingden und Voerde. „Dadurch haben wir auch ein großes Warenlager und eine hohe Lieferfähigkeit“, bekräftigt Buskase.

Günstig für die Apotheke aus Mehrhoog ist auch, dass sie ohnehin schon zwei Boten beschäftigt, die aus Haldern stammen, ebenso wie einige weitere Mitarbeiter aus dem Lindendorf. Das gewährleistet die tägliche Leerung und spart Wege. „Die Rezepte werden bis 18 Uhr aus den Kästen geholt“, verspricht Buskase. Er hofft, dass die Hemmschwelle nicht all zu groß sein wird, um ein Rezept in die bereitstehenden Boxen einzuwerfen. Negative Erfahrungen, zum Beispiel mit Aufbrüchen der Kästen, habe es in Bislich bislang jedenfalls nicht gegeben. „Der Service wird dort gut angenommen“, sagt Buskase.

Für den neuen Lieferdienst gibt es allerdings auch ein paar Medikamente, die davon ausgenommen sind und auf diesem Wege nicht zum Patienten gebracht werden dürfen. Dazu gehören Arzneien, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, die „Pille danach“ und die T-Rezepte für spezielle Krebs-Medikakamente.

Einen Bringservice für Medikamente bieten auch andere Apotheken aus Rees für Haldern und andere Ortsteile an. Auch das Seniorenheim St. Marien nimmt einen solchen Dienst in Anspruch. Es bezieht schon seit bald zwei Jahrzehnten seine Medikamente von der Apotheke am Stadtgarten.