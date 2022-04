Rotary-Club unterstützt Projekt der Gagu-Zwergenhilfe : Ärzte für die Ärmsten

Die Gagu-Vorstandsmitglieder Dieter Schmitt (r.) und Gudrun Gerwien (l.) sowie Stephan Proff als Präsident des Rotary-Clubs Lippe-Issel berichteten von ihrem Aufenthalt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck/Wesel/Hamminkeln Die Gagu-Zwergenhilfe aus Schermeck und der Rotary-Club Lippe-Issel haben den Bau eines Gesundheitszentrums in Sierra Leone gefördert. Mit den investierten 80.000 Euro verbessert sich aber nicht nur die medizinische Versorgung.

Nach der Rückkehr von ihrem mehrwöchigen Aufenthalt in Sierra Leone haben jetzt Gudrun Gerwien und Dieter Schmitt als Vorstandsmitglieder der Gagu-Zwergenhilfe und Stephan Proff als Präsident des Rotary-Clubs Lippe-Issel von ihren Eindrücken in einer ländlichen Region nahe der Großstadt Freetown berichtet. Die Schermbecker Gruppe unterstützt dort seit 2002 bedürftige Menschen in verschiedenster Form. Wie immer wurde die Gruppe, zu der auch Johannes Nover, Cornelia Albertz, Désirée Gerwien und Gabriel Gerwien gehörten, mit äußerster Herzlichkeit und Freundlichkeit begrüßt.

Erleichtert nahmen die Schermbecker Besucher zur Kenntnis, dass der mit wertvollen Gütern in Schermbeck beladene Container bereits eingetroffen war. Der enthielt besonders viel medizinisches Material zur Ausrüstung des neuen Gesundheitszentrums. Zehn Pflegebetten schickte die Caritas Dorsten mit auf die Reise. Zwei Essener Kliniken sponserten 20.000 Corona-Masken. Gesponsert wurden auch ein Entbindungsstuhl und wichtige Teile einer Praxiseinrichtung, von der Raesfelder Firma Funke Medical gab es Matratzen. Ein Generator zur Stromerzeugung, Farben und Fliesen, die die Hamminkelner Firma van Nahmen für die Verschönerung des Gesundheitszentrums beisteuerte, Tische des Landhotels Voshövel und Stühle einer schulischen Einrichtung verschönern nun ein Gebäude, das die medizinische Versorgung der Bevölkerung deutlich verbessern wird, wenn es am 1. Juni offiziell eröffnet wird. Schon bei ihren früheren Besuchen in Sierra Leone hatten Gudrun Gerwien und Dieter Schmitt festgestellt, dass ihre Reisetaschen bessere Medikamente beinhalteten als das regionale staatliche Krankenhaus.

Info Mehrere Projekte in der Nähe der Hauptstadt Hilfe Die Schermbecker Gagu-Zwergenhilfe hat in Sierra Leone in der Nähe der Hauptstadt Freetown mehrere Projekte umgesetzt. Die Aktiven begannen mit dem Home of hope zur Unterbringung von bedürftigen Kindern. Dort leben derzeit 16 Kinder und Jugendliche. Die Gagus ermöglichten die Erweiterung einer Schule um zwei Räume. Auf einem an das Home of hope angrenzenden Gelände entstand in den Jahren 2013 bis 2016 ein Ausbildungszentrum mit einem Nähhaus und einem Backhaus. Im Jahr 2019 konnten zwei Häuser von Familien bezogen werden, die bereit waren, am Bau der Häuser mitzuwirken und Kinder aufzunehmen, deren Eltern im Rahmen der Ebola-Epidemie starben.

Zum Höhepunkt der Reise wurde für die deutschen Gäste am 6. Februar die mit einem großen Fest verbundene Einweihung des Gesundheitszentrums, an der sich die regionale Prominenz beteiligte und die Frau des Präsidenten ein Band durchschnitt. In dem Gesundheitszentrum werden künftig Menschen behandelt, die sich keinen Arztbesuch im öffentlichen Gesundheitswesen leisten können. Für diese Menschen ist dank der Organisationshilfen der Gagu-Zwergenhilfe und des finanziellen Beitrags des Rotary-Clubs Lippe-Issel eine Anlaufstelle im Bereich der alltäglichen Allgemeinmedizin entstanden. Dazu gehören die Versorgung bei Verletzungen sowie ausreichend Medikamente und Verbandsmaterialien ebenso wie Impfungen, damit Lappalien nicht mehr so leicht zum Tode führen können.

Das 180 Quadratmeter große Gesundheitszentrum mit seinen sechs Behandlungsräumen hat den afrikanisch klingenden Namen Gaguro-Clinic bekommen. Der Name entstand aus der Zusammensetzung von Wortteilen der Gagu-Zwergenhilfe und des Rotary-Clubs. Die Gaguro-Clinic, die den stationären Aufenthalt von zehn Patienten ermöglichen wird, ist auch ein Arbeitgeber. Ein Arzt, eine Oberschwester und zwei Schwestern kümmern sich um die medizinische Versorgung. Wenn das geplante Labor fertig ist, soll ein Laborant eingestellt werden. Zum Personal werden bald vielleicht auch die beiden Patenkinder Mariama und Isata gehören, deren Paten die Kosten der jungen Frauen für die Ausbildung zur Krankenschwester übernommen haben.

Für den Rotary-Club mit seinen 50 Mitglieder ist die Gaguro-Clinic das bislang größte Hilfsprojekt, für dessen bauliche Verwirklichung bislang 80.000 Euro investiert wurden. Hinzu kamen noch die Kosten für ein ehemaliges Fahrzeug der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das auch als Krankenwagen für den Transport von Patienten eingesetzt werden soll. „Es gibt kein Verfallsdatum für unsere Unterstützung“, signalisierte der Präsident Stephan Proff eine auf Dauer angelegte Unterstützung der Gaguro-Clinic, ohne andere Projekte zu vernachlässigen. Auch Professorin Christiane Tiefenbacher, eine Kardiologin des Weseler Marien-Hospitals, die am 1. Juli die Präsidentschaft des Rotary-Clubs vom Schermbecker Rechtsanwalt Stephan Proff übernehmen wird, habe die Fortsetzung der Förderung signalisiert. Die starke Geldentwertung in einem Staat, dessen Schere zwischen den Reichen und den Armen schon seit langem auseinanderklafft, hat den Verarmungsprozess noch mehr beschleunigt. „Das macht unsere Hilfe erst recht erforderlich“, ist Stephan Proff überzeugt.