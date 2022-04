„Schermbeck karibisch" und "Bankgeflüster" ab dem 6. Mai : Eine doppelte Party im Schermbecker Ortskern

Die Premiere des Doppelfestes mit „Schermbeck karibisch“ und „Bankgeflüster“ findet vom 6. bis 8. Mai statt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Vom 6. bis 8. Mai finden im Ortskern gleich zwei beliebte Feste statt: „Schermbeck karibisch“ und „Bankgeflüster“. Das Programm verspricht eine Menge – von Urlaubsfeeling am künstlichen Strand bis zu Gesprächen in kleinen Gärten.

Die beiden erfolgreichen Feste „Schermbeck karibisch“ und „Bankgeflüster“ erleben nach dreijähriger Pause im Mai eine Neuauflage im Ortskern. Diesmal wird sogar am selben Wochenende gefeiert. Im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation stellten die Werbegemeinschaft und die Dortmunder Beach Projekt GmbH am Mittwoch das Doppelfest vor, das nach einer langen Corona-Pause in der Zeit vom 6. bis 8. Mai ein Magnet für die gesamte Region sein soll.

Ein ultimatives Strandfeeling erwartet die Besucher des Festes „Schermbeck karibisch“ an allen drei Tagen auf dem Rathausvorplatz. Die Besucher haben Gelegenheit, einen Vorgeschmack auf die nahende Urlaubszeit zu bekommen. Seit dem Start der ersten Beach-Party im karibischen Stil im Jahre 2012 ist die Nachfrage nach ähnlichen Veranstaltungen ständig gestiegen.

„Wir bieten den Besuchern drei Tage lang einen Urlaub vor der Haustür“, kündigte Projektleiter Simon Stemmer als zentrale Zielsetzung des Festes an, das bei jeder Witterung stattfinden soll. 60 Kubikmeter weißen Sand karren die Sattelschlepper am Freitagmorgen zum Rathausvorplatz, um dort eine 20 mal 10 Meter große rechteckige Pflasterfläche mit einer 30 Zentimeter dicken Sandschicht zu einem künstlichen Strand zu verwandeln. Mit der Karibik verbinden die Menschen Urlaub an den feinsten Sandstränden, umgeben von Palmen, seichten karibischen Klängen im Hintergrund, leckeren Speisen und wohlschmeckende, erfrischende Cocktails.

Genau so soll es von Freitag bis Sonntag auf dem Rathausvorplatz aussehen. Allerdings braucht man nicht auf einem Flugplatz Schlange zu stehen, um das karibische Urlaubsziel zu erreichen. Am Freitag, 6. Mai, öffnet die Schermbecker Karibik um 17 Uhr. Unmittelbar nach der Begrüßung haben die jüngsten Festbesucher die Gelegenheit, die höchste Sandburg zu bauen. Um 17.30 Uhr können Besucher gegeneinander beim Kokusnuss-Boccia antreten. Ab 18 Uhr spielt die Band Latino Total, deren Mitglieder in Kuba geboren und aufgewachsen sind. Die Gruppe verspricht den Besuchern eine große karibische Party. Für den kleinen und großen Hunger warten exotische Essensstände am Rande des Sandstrandes. Von klassischen Speisen über die karibische Bratwurst bis hin zur exotischen Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Party wird gegen 22 Uhr beendet.

Am Samstag, 7. Mai, öffnet die Schermbecker Karibik um 12 Uhr mit Live-Musik und Kinderschminken. Um 13 Uhr beginnt ein Beachvolleyball-Turnier. Gespielt wird in Zweierteams. Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kontakt@beachprojekt.de. Ab 18 Uhr sorgen vier Brasilianer mit rhythmischer Musik bis in die späten Abendstunden für karibische Stimmung.

Als „großer Familientag“ eröffnet am Sonntag, 8. Mai um 12 Uhr der letzte Tag der Schermbecker Karibik. Um 12.30 Uhr können sich die Besucher zu waschechten Piraten schminken lassen, Sandburgen bauen und sich auf die Suche nach einem lange verschollenen Schatz begeben. Ab 13 Uhr bringt die Gruppe Roots“musikalisch karibisches Flair zum Rathausvorplatz. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Parallel zum Fest „Schermbeck karibisch“ lädt die Werbegemeinschaft auf der für den motorisierten Verkehr gesperrten Mittelstraße am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr zum „Bankgeflüster“ ein, das vor zehn Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde. Beim Bummel über die Hauptgeschäftsstraße können die Besucher den Einfallsreichtum bei der Ausgestaltung kleiner Gärten vor den Geschäften bewundern und mit den Geschäftsleuten oder den Passanten ins Gespräch kommen.

„Das Wir-Gefühl steht klar im Vordergrund“, stellte Frank Herbrechter als Geschäftsführer der Werbegemeinschaft fest. Schermbeck sei schön und habe viel zu bieten. Herbrechter fügte hinzu: „Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen eines sich ändernden Einkaufs- und Freizeitverhaltens und bündeln unsere Energien, um erfolgreicher zu sein.“ Der Zusammenhalt im Ort stehe über dem Konkurrenzdenken. Erfolgreich könne man immer nur gemeinsam sein und das solle auch gemeinsam gefeiert werden.

Info Ein Wachdienst bewacht die Blumen in der Nacht Hilfe Wer seine Bank nicht selber gestalten möchte, kann sich rechtzeitig künstlerische Hilfe holen. Birgit Förster und die Bewohner von Haus Kilian übernehmen gerne die Gestaltung. Deko In der Nacht vom 7. zum 8. Mai wird ein Wachdienst die Dekoration im Auge behalten. Am Sonntag ab 18 Uhr werden dann Blumen an Interessenten abgegeben. Sie sollten sich am Samstag bei den Bankpaten melden.

Als gute Chance, der Bevölkerung das eigene Geschäft zu präsentieren, bewertet Herbrechter das Fest „Bankgeflüster“. Er weist die Geschäftsleute auf die Möglichkeit hin, eine Sitzbank zu gestalten und diese auf einer Rasenfläche aufzubauen. Damit nicht jedes Geschäft die Beschaffung eines Bank-Pakets vornehmen muss, übernimmt die Werbegemeinschaft die Organisation. Das reicht von der Bestellannahme über den Kauf der Bänke und Blumen bis hin zum Abbau und zur Entsorgung.

Rund 40 Bankpaten haben in früheren Jahren das „Bankgeflüster“ unterstützt. Auch Vereine und Gruppen können sich beteiligen. Anmeldungen sind bei Marvin Koryttko in der Volksbank (Tel. 02853 9887) oder per Mail unter anmeldung@wg-schermbeck.de möglich. Auch Betriebe, die ihren Firmensitz außerhalb der Mittelstraße haben, können teilnehmen. Sie bekommen einen Platz an der Mittelstraße zugewiesen, wo sie durch die Gestaltung ihrer Bank auf ihr Gewerbe aufmerksam machen können.