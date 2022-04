Frau findet Schmuck in Issumer Bach : DDR-Medaille gibt Rätsel auf

Die Medaille trägt den Schriftzug „Deutsche Demokratische Republik“. Außerdem ist das DDR-Staatswappen mit dem Ährenkranz, in dem sich Hammer und Zirkel befinden, zu sehen. Foto: Polizei

Issum Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung findet eine Spaziergängerin in Issum eine Medaille aus Halle an der Saale, Ketten und Uhren in einem Bach. Ein Eigentümer hat sich auch nach Monaten nicht gemeldet. Vermisst niemand diesen Schmuck?