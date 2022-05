Weseler (26) bringt sich leicht verletzt in Sicherheit : Auto brennt nach Auffahrunfall komplett aus

Die Polizei musste die Fahrbahn während der Unfallaufnahme sperren. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hamminkeln/Wesel Bei einem Auffahrunfall im Niemandsland zwischen Hamminkeln-Brünen und -Marienthal ist am Samstag gegen 13 Uhr ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde jedoch bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 26-jährige Weseler die Straße Zum Voshövel in Fahrtrichtung Raesfelder Straße (B70). Vor ihm befand sie eine 73-jährige Autofahrerin aus Oberhausen, die im Bereich Zum Voshövel/Elgeringsstege plötzlich leicht abbremste. Der Weseler fuhr aus bislang unbekannten Gründen ungebremst auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden und der Wagen des Mannes brannte im Anschluss vollständig aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

