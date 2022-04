Fünf Verletzte in Heinsberg : 18-Jährige verursacht Unfall mit drei Autos

Fünf Verletzte in Heinsberg

In Heinsberg sind bei einem Unfall fünf Personen verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Heinsberg In Heinsberg sind drei Autos bei einem Unfall kollidiert. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Ausgelöst hatte den Unfall eine 18-Jährige.

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß von drei Autos in Heinsberg verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine 18-Jährige sei aus bislang unbekannter Ursache in Schlangenlinien gefahren und frontal in den bereits stehenden Wagen eines 39-Jährigen gekracht, teilte die Polizei mit.