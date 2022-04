Bürgermeister-Wette ist ein voller Erfolg : Rathaus verbraucht viel weniger Energie

Stellten das Ideenpaket in Sachen Energie vor (von links): Bernhard Payer, Thomas Michaelis, Viktor Grenewitschus und Bürgermeister Bernd Romanski. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die von Bürgermeister Bernd Romanski ins Leben gerufene Uhu-Challenge hat jetzt gezeigt, wie sich Mitarbeiter auch spielerisch motivieren lassen, Energie zu sparen. Der Verbrauch sank in nur zwei Wochen um 45 Prozent. Wie ging das?

Das Kürzel ist eine Erfindung von Bürgermeister Bernd Romanski und hat etwas Spielerisches an sich. Der Verwaltungschef hatte eine Wette ausgerufen, um auf ungewöhnliche Art die insgesamt 120 Mitarbeiter im Rathaus zum Energiesparen zu animieren. Professor Viktor Grinewitschus, Vorsitzender des Klimabeirats und ausgewiesener Fachmann, stieg ein in den einzigartigen Wettbewerb. Nach zwei Wochen haben die Verantwortlichen am Freitag eine Bilanz gezogen – mit einem starken Ergebnis.

Innerhalb von nur zwei Wochen ist der Energieverbrauch im Hamminkelner Rathaus demnach um satte 45 Prozent gesunken. Und weil es sich um eine Wette um ein 50-Liter-Fass Bier handelte, darf der Bürgermeister nun beim anstehenden Betriebsfest ein paar Getränke ausgeben. Der gesellige Teil des Energiesenkens ist ein schöner Nebeneffekt. Doch insgesamt hat sich gezeigt, welch enormes Sparpotential unter anderem beim Gasverbrauch in einem öffentlichen Gebäude möglich ist.

Info 30 Prozent bei den Gaskosten sparen Bilanz Die Ersparnis wird in zwei Zahlen deutlich: Jeweils 30 Prozent weniger wurde bei den Gaskosten von sonst 23.000 Euro und bei der CO 2 -Belastung von bisher 66 Tonnen im Jahr errechnet. „Es wurde erreicht, was zu erreichen war“, zieht Cheftechniker Bernhard Payer die Grenze. Aber: Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf weitere öffentliche Gebäude anwenden.

Romanski hält das für bemerkenswert – gerade in Zeiten, in denen Drohungen um Gaslieferungen Teil des Krieges in der Ukraine geworden sind. Der Bürgermeister findet, dass es höchste Zeit ist, den Blick auf machbare Sparmöglichkeiten und Effizienzsteigerungen beim Gaseinsatz zu richten. Das Thema war im Rathaus entstanden, als es Messgeräte von Westenergie für die städtische Heizungsanlage gab. „Man kann nur vergleichen, wenn es Messwerte gibt“, sagt Grinewitschus. Für das Rathaus hieß das, dass Ungereimtheiten bei den Verbrauchsdaten entdeckt wurden. So gab es etwa am Wochenende hohe Verbrauchswerte. Anders gesagt: Es wurde geheizt, ohne dass das Gebäude benutzt wurde. Ventile waren aber defekt, und die Sensorik war meist, aber nicht immer intakt. Dazu kamen Programmierschwächen an sogenannten wechselwarmen Tagen. Kurz: Es war Luft nach oben für Optimierung.

Jetzt gibt es technisch viel mehr Daten durch neue Messmöglichkeiten, die von Westenergie zur Verfügung gestellt wurden. Objektivieren mit Daten hilft, sie werden so ausgewertet, dass die Anlage effizienter läuft. „Das ist wie ein EKG fürs Gebäude“, sagt Grinewitschus. Und das zeigte eine Woche nach Ostern „Fieber“ an, sprich 20 Prozent mehr Verbrauch, weil alle Ventile aufgedreht geblieben waren. „Uns war klar, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen müssen“, sagte Romanski. Die Uhu-Challenge (Uhu steht für unter Hundert) wurde von ihm erfunden, eine interne Infokampagne samt Mitarbeiterbefragung kam hinzu.

Simple Folge: Offene Fenster fallen auf und werden geschlossen, Stoßlüftung herrscht und das Wochenende bleibt kalt. Wichtig: Jemand muss zuständig sein. „Nennenswerte und schnelle Einsparung durch geändertes Nutzerverhalten“, sagt Grinewitschus trocken. Das Ergebnis ist aber so positiv, dass man staunt.

In der Zeit der Wette vom 9. März bis 12. April sank der etwas komplizierte Messwert jedenfalls gewaltig. 118 Kilowattstunden (KwH) pro sogenanntem Calvin-Tag wurde vor der Uhu-Challenge gemessen. Der Wert sank auf 65 KwH – macht 45 Prozent Einsparung in zwei Wochen. „Und das nur durch konsequentes Mitmachen der Mitarbeiter, eine Mannschaftsleistung“, sagt Romanski. Dass die Challenge ein so ungewöhnlicher Erfolg mit einem gewissen Nachhaltigkeitsfaktor geworden ist, hat auch Ursachen darin, wie das Vorhaben intern verkauft wurde.