Unfall in Stolberg : 63-Jährige bei Kollision zweier Autos tödlich verunglückt

Stolberg Eine 63-jährige Autofahrerin ist in Stolberg mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Frau starb. Der andere Fahrer wurde schwer verletzt.

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist auf einer Kreuzung in Stolberg bei Aachen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und gestorben. Die Frau habe durch die Kollision am frühen Samstagmorgen so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort starb, teilte die Polizei mit.