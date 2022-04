Soiree in der Kirche St. Ludgerus : Geschichten von starken Frauen

Schermbeck Autor Norbert Nientiedt und Gitarrist Sebastian Rümmelein gastierten bei der kfd von St. Ludgerus. Zwei Stunden lang gab es Texte von Mut, Aufbruch und Veränderung sowie die dazu passende Musik.

Mit der Aktion „Maria 2.0“ begannen die Frauen der römisch-katholischen Kirche in Deutschland im Mai 2019 eine Protest-Aktion, um deutlich zu machen, dass Maria nicht mehr als Idealbild der schweigenden und dienenden Frau verstanden werden darf. Um den Traum von einem Neuanfang in Richtung einer Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Kirche in die Realität umsetzen zu können, bedarf es starker Frauen. Zu dieser Auffassung passte eine Abendveranstaltung der kfd von St. Ludgerus am Mittwoch in der Ludgeruskirche. Der 74-jährige pensionierte Lehrer und Schulseelsorger Norbert Nientiedt las Geschichten von starken Frauen vor. Der Gitarrist Sebastian Rümmelein überbrückte die Lesepausen mit Liedern.