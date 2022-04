Unfall in Leichlingen : Seniorin überschlägt sich mit Auto

Unfall in Leichlingen

Leichlingen Die 79-jährige Leichlingerin prallte auf mehrere geparkte Fahrzeuge.

Glück im Unglück hatte eine 79-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend: Sie überschlug sich zwar bei einem Unfall mit ihrem Auto, wurde aber nur leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war die Leichlingerin am Donnerstag gegen 19.45 Uhr mit ihrem Toyota Yaris alleine auf der Straße Förstchen unterwegs. Kurz vor der 30er-Zone kollidierte sie aus bislang ungeklärten Gründen zunächst mit dem Spiegel eines am Straßenrand geparkten Suzuki Kleinwagen. Danach fuhr sie auf einen ebenfalls am Straßenrand geparkten Ford Fiesta auf und schob diesen auf einen circa 3,5 Meter weiter vorne geparkten Anhänger.