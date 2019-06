Schermbeck : Krönung der Brichter Majestäten im heißen Festzelt

Schermbeck Die Zeiten, in denen das Brichter Schützenfest bekannt war für sein regnerisches Wetter, scheinen endgültig vorbei zu sein. Seit mehreren Jahren beschert Petrus den Brichter Grünröcken strahlenden Sonnenschein und schweißtreibende Temperaturen im Festzelt.

Gemeinsam marschierten die Schützen am frühen Samstagnachmittag zum Ehrenmal an der Alten Poststraße, wo Oberst Carsten Unverzagt einen Kranz niederlegte. Während des Umzugs wurden die Schützen vom Tambourkorps Brünen und von den Borbrügger Musikanten musikalisch begleitet. Nach der Rückkehr zum Festzelt und dem gemeinsamen Kaffeetrinken leitete Unverzagt die Inthronisation des neuen Königspaares. Ein Königspaar brauchte in diesem Jahr nicht verabschiedet zu werden, da der Schützenverein Bricht im vergangenen Jahr kein Königspaar hatte.

Zu Ehrenschützen wurden Werner Horstkamp, Wolfgang Otto und Jürgen Graaf ernannt, weil sie 65 Jahre alt sind. Der Ehrenschütze Hermann Tittmann trat dem Verein im Jahre 1954 bei. Von 1961 bis 1981 war er im Vorstand als Fahnenträger, zweiter Adjutant und Major tätig. Ab 1982 war er sieben Jahre lang Schützenoberst, bevor er zwischen 1990 und 1999 wieder Vorstandsarbeit leistete. In Abwesenheit wurde der Ehrenschütze Willi Schledorn geehrt. Er war von 1966 bis 1968 Standwart, danach Fahnenoffizier, wieder Standwart und in den Jahren 1988 bis 1989 Vorstandsmitglied. Schledorn war zudem Schützenkönig im Jahre 1988.

Eine in der Region ausgesprochen seltene Ehrung stand am Samstag im Brichter Schützenzelt auf dem Programm. Der Ehrenschütze Helmut Schult wurde als Gnadenkönig gefeiert. 1949, beim ersten Brichter Schützenfest nach dem Zweiten Weltkrieg, regierte Helmut Schult mit Magda Baumann. Ihre Thronpaare wurden Walter Baumann/Anneliese Schult und Herbert Brüggemann/Ruth Brüggemann. Die Schützen trugen damals übrigens noch keine Uniformen, sondern traten in ihren besten Anzügen zur Krönung an.