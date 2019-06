Streit zwischen Vater und Sohn in Hünxe : Sohn schlägt auf Vater ein, verletzt sich dann selbst lebensgefährlich

Hünxe Ein Streit zwischen Vater und Sohn ist eskaliert. Der Sohn soll seinen Vater mit einem Teleskopschlagstock angegriffen haben. Später soll er sich selbst mit einer Schreckschusspistole verletzt haben.

Nach einem gewalttätigen Streit zwischen Vater und Sohn in Hünxe schwebt ein 53-jähriger Mann in Lebensgefahr, die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 53-Jährige und sein 80 Jahre alter Vater stritten sich am Sonntagabend gegen 22.18 Uhr im Garten des gemeinsam bewohnten Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Hünxe. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug der Sohn mit einem Teleskopschlagstock auf seinen Vater ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.