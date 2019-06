Suchmeldung aus Wesel : Vermisste Frau ist wieder aufgetaucht

Wesel Die Meldung machte die Polizei erst am Montag öffentlich. Bereits am Freitagnachmittag war sie wiedergefunden worden.

Die 50-jährige Frau, die am Freitagmorgen von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. Noch am Nachmittag desselben Tages gegen 15.30 Uhr habe ein Mann die Gesuchte an einer Bushaltestelle in Wesel entdeckt und die Polizei informiert. Ein Rettungswagen brachte die Frau dann in ein Krankenhaus. Die Polizei machte dies erst am Montagmorgen öffentlich. Die Polizei hatte bei der Suche auch einen Spezialhund, einen Hubschrauber eingesetzt und die Medien um Mithilfe gebeten.