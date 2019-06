Schermbecker Schützen : Der Königstitel bleibt in der Familie Ostermann

Schermbeck Die Schützengemeinschaft Dämmerwald ermittelte am Sonntag einen neuen Regenten.

Johannes Ostermann ist nicht nur der amtierende Oberst der Schützengemeinschaft Dämmerwald. Er wird auch am kommenden Samstag als neuer König inthronisiert. Am Sonntag holte er im Mümkensbusch den letzten Rest des Vogels von der Stange.

Ostermann ist der erste König in der 51-jährigen Geschichte der Schützengemeinschaft, der erst eine Woche nach dem Königsschuss inthronisiert wird. Als im Jubiläumsjahr 2018 statt eines neuen Königs erstmals ein Kaiser ermittelt wurde, beschlossen die Schützen die zeitliche Trennung von Kaiserschuss und Kaiserkrönung. Dies erwies sich in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft, sodass man es jetzt auch aufs Königsschießen übertrug.

Das Königsschießen stand jetzt nicht unter dem Druck, noch am selben Abend in schicken Kleidern zur Krönung erscheinen zu müssen, sodass man mit dem Schießen auch nicht mehr vor der Mittagspause beginnen musste. Erst um 13.13 Uhr eröffneten Richard Ostermann als König des Jahres 2017 und Werner Suckrau als Kaiser des Jahres 2018 das Schießen. Hermann Nienhaus sicherte sich bereits mit dem zehnten Schuss die Krone. Kaiserin Birgit Kremer erwischte das Zepter, Hartmut Eimers den Reichsapfel, Andreas Ostermann den rechten Flügel und Hartmut Eimers um 16 Uhr den linken Flügel. Zum harten Kern der Königsaspiranten gehörten Johannes Ostermann, Dirk Hülsmann, der König des Jahres 2004, Björn Nienhaus und sein Bruder Stephan Nienhaus. Niemand rechnete mit einem schnellen Ende des Vogels, zumal der Rumpf keine Schwäche zu erkennen gab. So schritt Johannes Ostermann ganz lässig zum Gewehr, richtete es nahezu beiläufig in Richtung Vogel und holte den Rumpf um 16.40 komplett aus luftiger Höhe herunter. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, kommentierte der 29-jährige Landwirt wenig später seinen Meisterschuss, der ihm in den zurückliegenden Jahren nie gelungen war, obwohl er mehrfach versucht hatte, die Königswürde zu erringen.