Schermbeck : Naturschutz bremst Windräder

Nördlich (links) des Uefter Weges (B) und beiderseits des Heideweges (A) liegt das Gros des Bereiches, in dem JUWI den Windpark errichten möchte. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Planungs- und Umweltausschuss sieht das Brichter Windanlagen-Projekt sehr skeptisch. Der Schermbecker Bauamtsleiter erklärt die bestehende Potenzialflächenanalyse.

Der Wunsch der Firma JUWI AG, im Lichtenhagen im Ortsteil Bricht einen weiteren Windpark zu errichten, wird in der Schermbecker Politik weiter skeptisch gesehen. Zunächst hatte sich die Politik im Ausschuss zurückhaltend gezeigt. Warum der Standort geplanter drei Windkraftanlagen nördlich des Uefter Weges und südlich des Dämmerwaldes beiderseits des Heideweges nicht in das Konzept der bisherigen gemeindlichen Planungen passt, erklärte Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte.

„Um eine mit anderen schutzwürdigen Belangen abgestimmte Errichtung von Windkraftanlagen in der Gemeinde Schermbeck zu erreichen, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck am 1. Dezember 2015 einen für das gesamte Gemeindegebiet geltenden Teilflächennutzungsplan Windenergie beschlossen“, beschreibt Eickelschulte. „Dieser Plan ist seit Mai 2016 rechtsverbindlich. In dem zuvor nach den Rechtsvorgaben durchgeführten Aufstellungsverfahren hatten Fachbehörden und Bürger die Möglichkeit, Anregungen und Einwendungen einzureichen.“