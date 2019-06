Weseler Bildungseinrichtungen leiden unter den hohen Temperaturen : Hitzefrei: Welche Regeln an Wesels Schulen gelten

In diesen Tagen freuen sich viele Schulkinder, dass sie früher als sonst nach Hause dürfen. Die Temperaturen in manchen Klassenräumen lassen einen normalen Unterricht nicht mehr zu. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Wesel Oberstufenschüler müssen auch bei tropischer Hitze über den Büchern brüten, während Grundschüler und Kinder, die die Klassen fünf bis neun besuchen, nach der fünften oder sechsten Stunde nach Hause können.

Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad war am Montag an normalen Unterricht in praktisch allen Weseler Schulen einfach nicht zu denken. Vor allem die Klassenräume auf der Sonnenseite haben sich rasend schnell aufgeheizt. Folge: Für die Kinder in den Grundschulen hieß es im Normalfall nach der vierten Stunde: „Ihr habt Hitzefrei.“ Entscheiden mussten das jeweils die Schulleitungen. So sehe es das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen vor, heißt es beim Schulamt für den Kreis Wesel. Wie sich jede Grundschule entschieden hat, war dort nicht zu erfahren. Ebenfalls früher nach Hause als sonst kamen die meisten Fünf- bis Neuntklässler, wie eine Umfrage der Redaktion in einigen weiterführenden Schulen ergeben hat.

„Bei uns ist es wirklich unerträglich heiß.“ Karen Schneider, Leiterin des Weseler Konrad-Duden-Gymnasiums (KDG), ist froh, dass es seit 2018 ein mit den Eltern abgestimmtes Hitzefrei-Konzept gibt. Demnach endet bei tropischen Temperaturen der Unterricht nach 13.15 Uhr. Kinder, die Betreuung brauchen, können bis 16 Uhr bleiben. „Dafür haben wir viele schattige Plätze draußen“, sagt Schneider. Die Oberstufenschüler wechseln am Nachmittag in die kühleren Naturwissenschaftsräume. Damit Eltern planen können, steht auf der Homepage der Schule spätestens um 14 Uhr, ob auch am nächsten Tag hitzefrei ist oder nicht.

Ähnlich die Regelung am Andreas-Vesalius-Gymnasium. Sebastian Hense, der stellvertretende Direktor, erklärt, dass am Montag nach der 6. Stunde für die Klassen fünf bis neun der Unterricht endete, die Oberstufenschüler in kühleren Räumen weiter gelernt haben. So wird es auch am Dienstag und Mittwoch laufen. Was am Donnerstag und Freitag passiert, wird den Schülern per Lautsprecherdurchsage frühzeitig mitgeteilt beziehungsweise steht dann auch auf der AVG-Homepage.