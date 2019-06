Mann kommt aus Isselburg : 66-Jähriger verunglückt mit Pedelec in Wesel

66-Jähriger verunglückt mit Pedelec in Wesel

Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Isselburg ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Emmericher Straße schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizeibericht mit seinem Pedelec auf der Straße unterwegs und beabsichtigte in Höhe des Heuwegs, die Emmericher Straße zu überqueren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 19-jährigen Fahranfängers aus Wesel zusammen. Der 66-Jährige erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Es besteht keine Lebensgefahr.