Hamminkeln/Wesel : Gutachter prüft neuen A3-Anschluss

Hamminkeln/Wesel Kann ein neuer Autobahnanschluss die verkehrsreichen Straßen in Wesel und Hamminkeln entlasten? Das ist untersucht worden. In dieser Woche werden die Ergebnisse vorgelegt.

Dieses Gutachten wird in Wesel wie auch in Hamminkeln mit Spannung erwartet: Bekommt Hamminkeln einen neuen Autobahnanschluss in Brünen, von dem auch Wesel profitiert? Mit dem Bau des letzten Abschnitts der Südumgehung von der Weseler Rheinbrücke in den Weseler Osten hinein wird die Belastung der Schermbecker Landstraße stark zunehmen. Mehr Autos als bisher werden den Weg zum Autobahnanschluss der A3 in Wesel suchen. Den Hamminkelnern wiederum ist die starke Verkehrsbelastung im Ort Brünen schon lange ein Ärgernis. Die Hoffnung: Ein Autobahnanschluss an der Stelle, wo die B70 unter die A3 führt, könnte in Verbindung mit einer Ortsumgehung Brünen eine Lösung bringen.