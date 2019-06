Mehr Schäden als erwartet : Mühlenbach-Brücke in Schermbeck soll ersetzt werden

Mühlenbach-Brücke in Schermbeck soll ersetzt werden

Schermbeck In der Detailplanung musste die angedachte rechtwinklige Lage zur Wasserachse aufgegeben werden.

(hs) Die Brücke über den Mühlenbach an der Straße Am Rathaus sollte im Jahre 2019 erneuert werden. Einen einstimmigen Beschluss fasste der Bau- und Liegenschaftsausschuss bereits 2017. Als im Januar und Februar dieses Jahres die erforderlichen Rückschnitte und Baumfällarbeiten durchgeführt wurden, wurde nach der Freilegung der Stützwände allerdings deutlich, dass wesentlich mehr Bereiche unterspült waren beziehungsweise Ausbruchsstellen zeigten, als man bislang angenommen hatte. Im Straßenbereich Richtung Maassenstraße kam erst jetzt eine frühere, nicht mehr funktionierende Stützmauersanierung zum Vorschein. „Diese Stützmauer muss ausgetauscht werden“, schlägt der Verwaltungsmitarbeiter Klaus Neumann vor. Die gesamten Mehrkosten werden mit rund 25.000 Euro beziffert, sodass die Gesamtkosten sich auf rund 282.000 Euro belaufen würden. In der weiteren Detailplanung musste die ursprünglich geplante rechtwinklige Lage der Brücke zur Wasserachse aufgegeben werden.