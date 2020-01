Kommentar : Starkes Signal von Altana

Meinung Wesel Energieintensive Betriebe brauchen Stromsicherheit. Es braucht also Innovationen, vernünftige Speichertechniken. Dieses Ziel wird kaum erreicht werden, ohne dass die Politik den richtigen Rahmen setzt.

Vor wenigen Wochen hatte der Leverkusener Chemiekonzern Lanxess seine Klimaschutzziele benannt und dabei das Ziel avisiert, im Jahr 2040 mit null CO 2 -Emissionen auskommen zu können. Jetzt legt der weltweit agierende Weseler Konzern Altana nach – mit einer recht spektakulären Ansage: Denn schon in fünf Jahren werde man das Ziel erreichen, das Treibhausgas CO 2 nicht mehr zu emittieren. Diese Zielsetzung verbindet Konzernchef Martin Babilas mit einem Appell an die Politik, der Wirtschaft zu helfen.