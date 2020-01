Fußball : Stefan Tebbe beendet seine Trainer-Laufbahn

Wesel Der 51-Jährige, der kurz vor dem Jahreswechsel seinen Posten als Coach des B-Ligisten Büdericher SV aufgegeben hat, strebt kein neues Engagement bei einem anderen Klub an.

Stefan Tebbe hat für sich eine Entscheidung getroffen, an der nicht zu rütteln ist. Nach dem Abschied als Coach des Büdericher SV in der Fußball-Kreisliga B Moers möchte der 51-Jährige nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehren. „Meine Trainer-Tätigkeit im Fußballbereich ist beendet. Das Projekt, das damals mit meinem Sohn Dominik in der Jugend beim PSV Wesel begonnen hat, ist für mich vorbei. Es gab einige Anfragen, die ich aber alle abgelehnt habe“, sagt er.