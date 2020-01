Mittelstandsvereinigung der CDU : Kritik an den Personalkosten bei der Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Die CDU-Mittelstandsvereinigung kritisiert die Personalentwicklung im Rathaus: Die Vorruhestands-Praxis führe zu Mehrkosten,heißt es. Die Gründung einer Stadtmarketing-Gesellschaft wird erneut gefordert.

Die CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Hamminkeln hat sich mit dem Haushalt 2020 auseinandergesetzt. Dies ist bei der MIT seit 1998 schon Tradition. „1999 waren wir maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass der Hamminkelner Haushalt nachhaltig konsolidiert wurde“, erinnert sich Vorsitzender Ulrich Erens an die Zeiten, in denen Michael Fischer verantwortlich für die Finanzpolitik der CDU war. Für den aktuellen Haushalt 2020 kritisiert die MIT teure Vorruhestandsregelungen im Rathaus. Die Personalkostenentwicklung sei insgesamt „besorgniserregend“. Eine Ursache für die Defizite in dem aktuellen und in den nächsten Haushalten sieht die CDU-MIT in dem Stellenzuwachs der letzten Jahre.